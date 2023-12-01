Польша продлила контроль на границе со Словакией до 2 января

Министр внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер продлил контроль на границе со Словакией, введенный для сдерживания миграционного давления, еще на 30 дней – до 2 января 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении польского МВД.

Продолжение пограничного контроля между Польшей и Словакией, как утверждается, нужно "с целью обеспечения внутренней безопасности и общественного порядка, связанного с возникновением серьезной угрозы нелегальной иммиграции".

Контроль на границе со Словакией Польша впервые ввела 4 октября как чрезвычайную меру в соответствии с правилами функционирования Шенгенской зоны. Его несколько раз продлевали, последний раз – до 3 декабря.

Всего такие усиленные меры проверки в Шенгенской зоне могут длиться не более двух месяцев, поэтому после января могут быть прекращены.

Почти половина из 27 стран-членов ЕС в последние месяцы возобновили временные проверки на внутренних границах, что является отклонением от нормального режима безвизового передвижения, который действует в Шенгенской зоне.

Правительства некоторых стран Европейского Союза обеспокоены тем, что все большее давление из-за так называемого балканского миграционного маршрута, который ведет из Сербии в Венгрию, требует более жесткой реакции со стороны стран региона.