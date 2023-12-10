Трамп опередил Байдена в предвыборном опросе

Экс-президент США Дональд Трамп опередил действующего главу Белого дома Джо Байдена в национальном опросе относительно президентских выборов 2024 года.

Это показал опрос Wall Street Journal, опубликованный в субботу, сообщает "Европейская правда".

Трамп опережает Байдена на четыре пункта – 47% против 43%, что впервые свидетельствует о преимуществе бывшего президента США над нынешним в исследовании издания.

Опрос показал, что Байден имеет самый низкий рейтинг одобрения своего президентства, что в целом соответствует другим недавним исследованиям. Только 23% избирателей говорят, что политика Байдена помогла им лично, тогда как 53% говорят, что президентская программа нанесла им вред.

Около половины избирателей говорят, что политика Трампа, когда он был президентом, помогла им лично, тогда как более 37% заявили, что они от нее пострадали.

Около 37% опрошенных одобряют работу Байдена, что является самым низким показателем в опросах WSJ за время его президентства. 61% видят его общий имидж в неблагоприятном свете, что является рекордно высоким показателем.

"Байденомика", фирменная экономическая платформа президента, положительно воспринимается менее чем 30% избирателей, а отрицательно – более чем половиной.

Хотя Байден выразил желание баллотироваться на второй срок, многие в Демократической партии хотели бы, чтобы он ушел в отставку, опасаясь, что его преклонный возраст отвлечет избирателей.

Выдвинутые сыну президента Хантеру обвинения в неуплате налогов создали дополнительные препятствия на пути к переизбранию Джо Байдена.

Опрос Wall Street Journal охватил 1500 зарегистрированных избирателей с 29 ноября по 4 декабря и дал погрешность плюс-минус 2,5 процентного пункта.