Рейтинг Байдена впав до найнижчого рівня за весь час президентства

Рейтинг президента США Джо Байдена знизився до найнижчого рівня за весь час його президентства – 40%, оскільки переважна більшість виборців не схвалюють його зовнішню політику та дії щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це свідчить останнє національне опитування NBC News, пише "Європейська правда".

Зменшення підтримки Байдена найбільш помітне серед демократів, більшість з яких вважають, що Ізраїль зайшов занадто далеко у своїх військових діях в Газі, а також серед виборців у віці від 18 до 34 років, 70% з яких не схвалюють ставлення Байдена до війни на Близькому Сході.

"Джо Байден перебуває в унікально низькій точці свого президентства, і значна частина цього, особливо в коаліції Байдена, пов'язана з тим, як американці сприймають його зовнішньополітичні дії", – сказав соціолог-демократ Джефф Горвітт з Hart Research Associates, який провів опитування разом з соціологом-республіканцем Біллом Макінтарффом з Public Opinion Strategies.

Лише 33% усіх виборців схвалюють зовнішню політику Байдена, що на 8 пунктів менше, ніж було у вересні. 62% виборців, у тому числі 30% демократів, заявили, що не схвалюють зовнішню політику президента.

Лише 34% усіх виборців схвалюють те, як Байден поводиться щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.

До того ж опитування вперше показало, що Байден відстає від колишнього президента Дональда Трампа в гіпотетичному поєдинку на загальних виборах, хоча його відставання перебуває у межі похибки. Трампа підтримують 46% зареєстрованих виборців, а Байдена – 44%.

Опитування було проведено 10-14 листопада і має загальну похибку 3,1 відсоткового пункту.

Напередодні Байден відкинув заклики до припинення вогню в секторі Гази, де військову операцію проти бойовиків ХАМАС проводить Ізраїль, заявивши, що це не призведе до досягнення миру.

Перед цим Байден заявляв, що дав зрозуміти прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу: окупація Гази була б "великою помилкою".