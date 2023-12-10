Іран не пустив сім'ю Махси Аміні, чия смерть спровокувала протести, отримати премію в ЄС

Іранська влада заборонила членам сім'ї покійної Махси Аміні поїхати до Франції на церемонію вручення найвищої нагороди Європейського Союзу в галузі прав людини від її імені.

Про це повідомила правозахисна організація HRANA, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Смерть Аміні під час перебування під вартою в поліції у 2022 році викликала загальнонаціональні протести, які сколихнули Іран.

HRANA повідомила пізно ввечері в суботу, що влада відмовила батькові Аміні, Амджаду, і двом її братам у вильоті до Страсбурга для отримання премії Європарламенту імені Сахарова за свободу думки.

За повідомленнями, тільки адвокат сім'ї, Салех Нікбахт, зможе поїхати на вручення премії від їхнього імені.

Премія ЄС, названа на честь радянського дисидента і лауреата Нобелівської премії миру Андрєя Сахарова, була заснована в 1988 році для нагородження окремих осіб або груп, які захищають права людини і основні свободи.

У жовтні повідомили, що Європарламент присудив премію Махсі Аміні та руху "Жінка, життя, свобода", який бореться за права жінок у цій країні.

22-річну Махсу Аміні у вересні 2022 року затримали за недотримання правил про обов'язкове носіння хіджабу. Через три дні вона померла в тюремній камері. Очевидці та родичі повідомили, що дівчину жорстоко побили поліцейські і причиною смерті стали отримані травми; за версією влади, у неї стався серцевий напад.

Загибель Аміні призвела до наймасштабніших протестів в Ірані за останні роки.

Минулого року премію Сахарова вручили народу України та президенту Володимиру Зеленському.