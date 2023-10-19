Європарламент присудив премію Сахарова Махсі Аміні і борцям за права жінок в Ірані

Європарламент присудив премію Сахарова за свободу думки Махсі Аміні, чия смерть спровокувала масові протести в Ірані, та руху "Жінка, життя, свобода", який бореться за права жінок у цій країні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Європарламенту.

"16 вересня ми відзначили рік від дня вбивства Махси Аміні в Ірані. Європарламент із гордістю підтримує хоробрих і непокірних людей, які продовжують боротися за рівність, гідність і свободу в Ірані.

Ми підтримуємо тих, хто, навіть перебуваючи у в'язниці, продовжує підтримувати жінок, життя і свободу". – заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола, зазначивши, що депутати "вшановують пам'ять усіх тих, хто заплатив найвищу ціну за свободу".

22-річну Махсу Аміні у вересні 2022 року затримали за недотримання правил про обов'язкове носіння хіджабу. Через три дні вона померла в тюремній камері. Очевидці та родичі повідомили, що дівчину жорстоко побили поліцейські і причиною смерті стали отримані травми; за версією влади, у неї стався серцевий напад.

Загибель Аміні призвела до наймасштабніших протестів в Ірані за останні роки. За даними правозахисників, унаслідок жорстокого придушення демонстрацій загинули щонайменше 476 мирних жителів, кількох активістів було засуджено до смертної кари.

Церемонія нагородження лауреатів відбудеться 13 грудня в Європарламенті.

Минулого року премію Сахарова вручили народу України та президенту Володимиру Зеленському, у 2021-році – російському політику Алексєю Навальному, у 2020-му – демократичній опозиції Білорусі.

Раніше повідомляли, що ультраправа політична група в Європейському парламенті висунула кандидатуру американського мільярдера Ілона Маска на здобуття найвищої нагороди ЄС у галузі прав людини.