Иран не пустил семью Махси Амини, чья смерть спровоцировала протесты, получить премию в ЕС

Иранские власти запретили членам семьи покойной Махсы Амини поехать во Францию на церемонию вручения высшей награды Европейского Союза в области прав человека от ее имени.

Об этом сообщила правозащитная организация HRANA, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Смерть Амини во время пребывания под стражей в полиции в 2022 году вызвала общенациональные протесты, всколыхнувшие Иран.

HRANA сообщила поздно вечером в субботу, что власти отказали отцу Амини, Амджаду, и двум ее братьям в вылете в Страсбург для получения премии Европарламента имени Сахарова за свободу мысли.

По сообщениям, только адвокат семьи Салех Никбахт сможет поехать на вручение премии от их имени.

Премия ЕС, названная в честь советского диссидента и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова, была основана в 1988 году для награждения отдельных лиц или групп, защищающих права человека и основные свободы.

В октябре сообщили, что Европарламент присудил премию Махсе Амини и движению "Женщина, жизнь, свобода", которое борется за права женщин в этой стране.

22-летнюю Махсу Амини в сентябре 2022 года задержали за несоблюдение правил об обязательном ношении хиджаба. Через три дня она скончалась в тюремной камере. Очевидцы и родственники сообщили, что девушку жестоко избили полицейские и причиной смерти стали травмы; по версии власти, у нее произошло сердечное приступ.

Гибель Амини привела к самым масштабным протестам в Иране за последние годы.

В прошлом году премию Сахарова вручили народу Украины и президенту Владимиру Зеленскому.