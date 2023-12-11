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Cловацькі перевізники поновлять блокаду на кордоні з Україною

Понеділок, 11 грудня 2023, 07:10

Профспілка автодорожних перевізників Словаччини UNAS вирішила відновити блокаду на кордоні з Україною з середини дня у понеділок.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

В UNAS вирішили поновити протест на КПП "Вишнє Нємецьке – Ужгород" з 15:00 у понеділок, 11 грудня "до подальших повідомлень".

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Блокувати збираються в’їзд вантажного транспорту на територію Словаччини, тоді як пасажирський рух обіцяють не обмежувати. 

Ключовою вимогою блокувальників, як і у польських протестах перевізників, є відновлення дозвільного режиму для українських перевізників.

Як відомо, блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.   

Словацькі перевізники вперше приєдналися до блокади 1 грудня та погрожували повністю заблокувати КПП, якщо на їхні вимоги не відреагують.  

У Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників.

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Словаччина