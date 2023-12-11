Словацкие перевозчики возобновят блокаду на границе с Украиной
Профсоюз автодорожных перевозчиков Словакии UNAS решил возобновить блокаду на границе с Украиной с середины дня в понедельник.
Об этом сообщает cловацкое издание Aktuality, пишет "Европейская правда".
В UNAS решили возобновить протест на КПП "Вишне Немецкое – Ужгород" с 15:00 в понедельник, 11 декабря, "до дальнейших сообщений".
Блокировать собираются въезд грузового транспорта на территорию Словакии, тогда как пассажирское движение обещают не ограничивать.
Ключевым требованием блокировщиков, как и в польских перевозчиков, является восстановление разрешений для украинских коллег.
Как известно, блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября.
Словацкие перевозчики впервые присоединились к блокаде 1 декабря и угрожали полностью заблокировать КПП, если на их требования не отреагируют. Позже они приостановили свои действия.
В Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков.