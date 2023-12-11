ДПСУ: У Словаччині перевізники поновили блокаду кордону з Україною
Словацькі перевізники в понеділок, 11 грудня, відновили блокаду руху ваговозів через пункт пропуску кордону з Україною "Вишнє Нємецке".
Про це, як пише "Європейська правда", сповістила Державна прикордонна служба України з посиланням на словацьких прикордонників.
Як повідомляє ДПСУ, словацькі перевізники обмежують рух ваговозів, які прямують з України в бік Словаччини, а на виїзд зі Словаччини рух поки не блокують.
"На цей час перед пунктом пропуску "Ужгород", суміжним словацькому "Вишнє Нємецке", в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки", – додають українські прикордонники.
У ДПСУ вказують, що на пропуск легкових автомобілів та автобусів блокада не впливає.
Ключовою вимогою словацьких блокувальників, як і у польських перевізників, є відновлення дозвільного режиму для українських колег.
Як відомо, блокада польських перевізників триває з 6 листопада.
Словацькі перевізники вперше приєдналися до блокади 1 грудня та погрожували повністю заблокувати КПП, якщо на їхні вимоги не відреагують. Згодом вони призупиняли свою акцію.
У Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників.