ДПСУ: У Словаччині перевізники поновили блокаду кордону з Україною

Словацькі перевізники в понеділок, 11 грудня, відновили блокаду руху ваговозів через пункт пропуску кордону з Україною "Вишнє Нємецке".

Про це, як пише "Європейська правда", сповістила Державна прикордонна служба України з посиланням на словацьких прикордонників.

Як повідомляє ДПСУ, словацькі перевізники обмежують рух ваговозів, які прямують з України в бік Словаччини, а на виїзд зі Словаччини рух поки не блокують.

"На цей час перед пунктом пропуску "Ужгород", суміжним словацькому "Вишнє Нємецке", в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки", – додають українські прикордонники.

У ДПСУ вказують, що на пропуск легкових автомобілів та автобусів блокада не впливає.

Ключовою вимогою словацьких блокувальників, як і у польських перевізників, є відновлення дозвільного режиму для українських колег.

Як відомо, блокада польських перевізників триває з 6 листопада.

Словацькі перевізники вперше приєдналися до блокади 1 грудня та погрожували повністю заблокувати КПП, якщо на їхні вимоги не відреагують. Згодом вони призупиняли свою акцію.

У Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників.