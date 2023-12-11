Польські перевізники припинили блокаду першого пункту пропуску на кордоні з Україною

Очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників на кордоні з Україною, які блокували КПП з 6 листопада.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Interia.

"Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни втрачали роботу", – сказав війт Войцех Сава.

"Перевізники не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR (небезпечні вантажі. – Ред.), як було домовлено", – додав він.

Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини – "велика небезпека для майна" і "блокування руху".

Протестувальникам дали 15 хвилин, щоб вирішити, що вони будуть робити далі.

У коментарі "Українській правді" Державна прикордонна служба України підтвердила розблокування пункту пропуску.

"За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 14:00 (за київським часом) завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", – зазначив Андрій Демченко, речник ДПСУ.

Віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що уряд продовжить роботу з розблокування решти пунктів пропуску.

"Більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За цей час команда Міністерства та посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені", – написав він у Facebook.

Як зазначає Interia, учасники протесту не здаються і оголосили, що протест може набути "іншої форми".

Уточнимо, що рішення місцевої влади стосується лише прикордонного переходу в Дорогуську. Наразі заблокованими залишаються ще три КПП на польському кордоні.

У п’ятницю повідомляли, що "Укрзалізниця" відправила до Польщі першу партію вантажівок в обхід заблокованих автодорожних КПП.

Як відомо, блокада кордону з Україною, влаштована групою польських перевізників, триває вже понад місяць. Віднедавна до неї приєдналися словацькі перевізники.