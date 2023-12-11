ГПСУ: В Словакии перевозчики возобновили блокаду границы с Украиной

Словацкие перевозчики в понедельник, 11 декабря, возобновили блокаду движения тяжеловозов через пункт пропуска границы с Украиной "Вишне Немецке".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на словацких пограничников.

Как сообщает ГПСУ, словацкие перевозчики ограничивают движение тяжеловозов, следующих из Украины в сторону Словакии, а на выезд из Словакии движение пока не блокируют.

"В настоящее время перед пунктом пропуска "Ужгород", смежным словацкому "Вишне Немецке", в электронной очереди на выезд в Словакию находятся 1263 грузовика", – добавляют украинские пограничники.

В ГПСУ указывают, что на пропуск легковых автомобилей и автобусов блокада не влияет.

Ключевым требованием словацких блокировщиков, как и у польских перевозчиков, является восстановление разрешительного режима для украинских коллег.

Как известно, блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября. Между тем, 11 декабря глава гмины Дорогуск в Польше решил разогнать протест перевозчиков и блокада на КПП "Дорогусь-Ягодин" остановлена.

Словацкие перевозчики впервые присоединились к блокаде 1 декабря и угрожали полностью заблокировать КПП, если на их требования не отреагируют. Позже они приостановили свои действия.

В Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков.