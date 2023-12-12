NYT: США наполягають, щоб Україна зосередилася на обороні та нарощувала сили

США та Україна шукають нову стратегію у відбитті російської агресії, яку вони можуть почати реалізовувати на початку 2024 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Times з посиланням на американських посадовців та військових.

За їхніми словами, Сполучені Штати наполягають на консервативній стратегії для України у війні проти РФ, яка зосереджується на тому, щоб утримати території, які контролює Київ, окопуватися та нарощувати запаси й сили протягом 2024 року.

Американські посадовці заявили виданню, що без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну.

Представники адміністрації президента США стверджують, що президент РФ Путін робить ставку на зменшення американської підтримки, вказуючи на його нещодавні заяви про те, що якщо в Україні закінчаться боєприпаси, надані союзниками, Росія переможе за лічені дні.

Водночас, повідомляє The New York Times, Київ хоче перейти в наступ, або на землі, або за допомогою дальніх ударів, сподіваючись привернути увагу світу. Втім, посадовці США кажуть, що Україні доведеться воювати в умовах обмеженого бюджету.

За інформацією джерел, Сполучені Штати вважають, що стратегія у вигляді утримування тих територій, що має Київ, та нарощування здатності виробляти зброю протягом 2024 року підвищить самодостатність України та забезпечить їй можливість дати відсіч будь-якій новій російській агресії.

За даними видання, українські посадовці вивчають стратегії, які ґрунтуються на успішних глибоких ударах ЗСУ по Криму минулої осені, тому шукають креативні способи вивести РФ з рівноваги за допомогою атак на військові заводи, склади озброєнь та залізничні шляхи для перевезення боєприпасів, а також здобути символічні перемоги.

Співрозмовники журналістів з владних кабінетів у США кажуть, що без зміни стратегії 2024 рік може бути схожим на 1916 рік, найсмертоносніший рік Першої світової війни, коли загинули тисячі молодих людей, а лінія фронту мало змінилася.

При цьому американські високопосадовці заявили NYT, що вони відкриті до деяких нових ідей України, вказавши, що глибокі удари України по Криму восени виявилися смертельно небезпечними для Росії, тому стратеги США вважають, що Київ може розвинути цей успіх у 2024 році, навіть якщо значна частина його енергії буде витрачена на відновлення своїх сил.

Пентагон також вирішив відрядити генерал-лейтенанта Антоніо Агуто, який керує підтримкою України з бази в Німеччині, для тривалого перебування в Києві, де він працюватиме безпосередньо з військовим керівництвом країни, щоб покращити поради, які пропонують США, заявили американські посадовці.

Напередодні міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що Вашингтон допоможе Києву у створенні майбутніх сил для відбиття російської агресії в найближчі роки.

Раніше Остін заявив, що США не дозволять російському президенту Владіміру Путіну перемогти у розв’язаній ним війні проти України, а ХАМАС – у конфлікті проти Ізраїлю.

Перед цим держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що серед членів НАТО зберігається рішучість далі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.