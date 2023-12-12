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NYT: США настаивают, чтобы Украина сосредоточилась на обороне и наращивала силы

Вторник, 12 декабря 2023, 10:57

США и Украина ищут новую стратегию в отражении российской агрессии, которую они могут начать реализовывать в начале 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников и военных.

По их словам, Соединенные Штаты настаивают на консервативной стратегии для Украины в войне против РФ, которая сосредотачивается на том, чтобы удержать территории, которые контролирует Киев, окопаться и наращивать запасы и силы в течение 2024 года.

Американские чиновники заявили изданию, что без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну.

Представители администрации президента США утверждают, что президент РФ Путин делает ставку на уменьшение американской поддержки, указывая на его недавние заявления о том, что если в Украине закончатся боеприпасы, предоставленные союзниками, Россия победит за считанные дни.

В то же время, сообщает The New York Times, Киев хочет перейти в наступление, или на земле, или с помощью дальних ударов, надеясь привлечь внимание мира. Впрочем, чиновники США говорят, что Украине придется воевать в условиях ограниченного бюджета.

По информации источников, Соединенные Штаты считают, что стратегия в виде удержания тех территорий, которые контролирует Киев, и наращивания способности производить оружие в течение 2024 года повысит самодостаточность Украины и обеспечит ей возможность дать отпор любой новой российской агрессии.

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По данным издания, украинские чиновники изучают стратегии, основанные на успешных глубоких ударах ВСУ по Крыму прошлой осенью, поэтому ищут креативные способы вывести РФ из равновесия с помощью атак на военные заводы, склады вооружений и железнодорожные пути для перевозки боеприпасов, а также получить символические победы.

Собеседники журналистов из властных кабинетов в США говорят, что без изменения стратегии 2024 год может быть похожим на 1916 год, самый смертоносный год Первой мировой войны, когда погибли тысячи молодых людей, а линия фронта мало изменилась.

При этом американские высокопоставленные чиновники заявили NYT, что они открыты к некоторым новым идеям Украины, указав, что глубокие удары Украины по Крыму осенью оказались смертельными для России, поэтому стратеги США считают, что Киев может развить этот успех в 2024 году, даже если значительная часть его энергии будет потрачена на восстановление своих сил.

Пентагон также решил отправить генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который руководит поддержкой Украины с базы в Германии, для длительного пребывания в Киеве, где он будет работать непосредственно с военным руководством страны, чтобы улучшить советы, которые предлагают США, заявили американские чиновники.

Накануне министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что Вашингтон поможет Киеву в создании будущих сил для отражения российской агрессии в ближайшие годы.

Ранее Остин заявил, что США не позволят российскому президенту Владимиру Путину победить в развязанной им войне против Украины, а ХАМАС – в конфликте против Израиля.

Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что среди членов НАТО сохраняется решимость дальше поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

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