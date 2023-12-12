NYT: США настаивают, чтобы Украина сосредоточилась на обороне и наращивала силы

США и Украина ищут новую стратегию в отражении российской агрессии, которую они могут начать реализовывать в начале 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников и военных.

По их словам, Соединенные Штаты настаивают на консервативной стратегии для Украины в войне против РФ, которая сосредотачивается на том, чтобы удержать территории, которые контролирует Киев, окопаться и наращивать запасы и силы в течение 2024 года.

Американские чиновники заявили изданию, что без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну.

Представители администрации президента США утверждают, что президент РФ Путин делает ставку на уменьшение американской поддержки, указывая на его недавние заявления о том, что если в Украине закончатся боеприпасы, предоставленные союзниками, Россия победит за считанные дни.

В то же время, сообщает The New York Times, Киев хочет перейти в наступление, или на земле, или с помощью дальних ударов, надеясь привлечь внимание мира. Впрочем, чиновники США говорят, что Украине придется воевать в условиях ограниченного бюджета.

По информации источников, Соединенные Штаты считают, что стратегия в виде удержания тех территорий, которые контролирует Киев, и наращивания способности производить оружие в течение 2024 года повысит самодостаточность Украины и обеспечит ей возможность дать отпор любой новой российской агрессии.

По данным издания, украинские чиновники изучают стратегии, основанные на успешных глубоких ударах ВСУ по Крыму прошлой осенью, поэтому ищут креативные способы вывести РФ из равновесия с помощью атак на военные заводы, склады вооружений и железнодорожные пути для перевозки боеприпасов, а также получить символические победы.

Собеседники журналистов из властных кабинетов в США говорят, что без изменения стратегии 2024 год может быть похожим на 1916 год, самый смертоносный год Первой мировой войны, когда погибли тысячи молодых людей, а линия фронта мало изменилась.

При этом американские высокопоставленные чиновники заявили NYT, что они открыты к некоторым новым идеям Украины, указав, что глубокие удары Украины по Крыму осенью оказались смертельными для России, поэтому стратеги США считают, что Киев может развить этот успех в 2024 году, даже если значительная часть его энергии будет потрачена на восстановление своих сил.

Пентагон также решил отправить генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который руководит поддержкой Украины с базы в Германии, для длительного пребывания в Киеве, где он будет работать непосредственно с военным руководством страны, чтобы улучшить советы, которые предлагают США, заявили американские чиновники.

Накануне министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что Вашингтон поможет Киеву в создании будущих сил для отражения российской агрессии в ближайшие годы.

Ранее Остин заявил, что США не позволят российскому президенту Владимиру Путину победить в развязанной им войне против Украины, а ХАМАС – в конфликте против Израиля.

Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что среди членов НАТО сохраняется решимость дальше поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.