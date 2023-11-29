Блінкен: У країн НАТО немає сумнівів, чи треба далі підтримувати Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що серед членів НАТО зберігається рішучість далі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Блінкен зазначив, що союзники на зустрічі у середу обговорювали довгострокову підтримку України.

"Маю сказати вам: коли я слухав усіх наших колег за столом, усі висловлювалися за потужну і тривалу підтримку України. Дехто ставив питання, чи США та інші союзники НАТО мають і далі підтримувати Україну… Відповідь сьогодні у НАТО дуже чітка і непохитна: ми маємо і будемо підтримувати Україну. Забезпечити, щоб агресивна війна РФ стала її стратегічною поразкою, зараз настільки ж важливо, як у той момент, коли Кремль розпочав цю війну", – зазначив держсекретар.

Блінкен нагадав, що для повітряних ударів по Україні Росія використовує безпілотники, сконструйовані Іраном, а Північна Корея також почала надавати Росії військову підтримку.

"Ставки для усіх нас зрозумілі… Ми маємо надіслати чіткий сигнал, що жодна країна світу не може змінювати кордони силою. Це в інтересах кожного із союзників і в інтересах багатьох країн, які не є членами Альянсу", – наголосив Блінкен.

Держсекретар додав, що союзники зараз не лише надають Україні допомогу для того, щоб вона могла продовжувати оборонятися, але й на перспективу розбудовувати свої військові спроможності, щоб бути здатною стримувати можливу нову агресію і захищатися від неї.

"Додатковий бюджетний запит, який подав президент, є свідченням нашого власного зобов’язання для цієї мети, і ми очікуємо, що Конгрес затвердить його наступними тижнями", – зазначив Блінкен.

У відповідях на запитання держсекретар повторив, що в обговореннях почув від союзників готовність далі забезпечувати, щоби Україна мала усе необхідне, щоб оборонятися, повертати окуповані території і також ставати сильнішою з військової, економічної точки зору і як демократична держава.

"Я не чув про втому чи якісь кроки назад, навпаки – рішучість продовжувати… Думаю, усі союзники визнають: тут питання не лише у тому, що є правильним, а й у тому, що це у наших власних інтересах. У тому числі для Сполучених Штатів", – додав Ентоні Блінкен, зазначивши, що безкарність і успіх Росії неодмінно заохотить нових агресорів, і це може статися у будь-якій частині світу.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель напередодні заявив, що не бачить "втоми від війни" серед європейських країн і вірить, що допомога Україні продовжиться.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж висловив впевненість у тому, що союзники будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги.