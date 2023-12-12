З Польщі депортували українця й білоруса, яких впіймали на перевезенні нелегальних мігрантів

З Польщі депортували українця та білоруса, яких у вересні цього року впіймали на перевезенні нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Чоловіків затримали прикордонники у польській Сілезії у зв’язку з перевезенням 37 осіб, які нелегально потрапили до Польщі. Як повідомляють, українець був водієм транспортного засобу, а білорус – його помічником.

Обох звинуватили в організації нелегального перетину кордону за грошову винагороду. Вони визнали провину та надали пояснення. Суд залишив їх під вартою на три місяці.

У грудні ухвалили рішення про депортацію обох порушників до рідних країн із забороною в’їзду до Польщі та Шенгенської зони на 5 і 10 років відповідно.

Обох вже передали на КПП представникам української та білоруської сторін відповідно.

Як відомо, у Польщі регулярно затримують перевізників нелегальних мігрантів, які допомагають їм дістатися від білоруського кордону або з інших маршрутів вглиб ЄС. Іноді серед таких перевізників – громадяни України.

В листопаді у Польщі затримали групу з шести людей, які могли нелегально переправити у ЄС близько 2600 осіб.