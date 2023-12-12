Из Польши депортировали украинца и белоруса, которых поймали не перевозке нелегальных мигрантов

Из Польши депортировали украинца и белоруса, которых в сентябре этого года поймали на перевозке нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Мужчин задержали пограничники в польской Силезии в связи с перевозкой 37 человек, которые нелегально попали в Польшу. Как сообщают, украинец был водителем транспортного средства, а белорус – его помощником.

Обоих обвинили в организации нелегального пересечения границы за денежное вознаграждение. Они признали вину и дали объяснения. Суд оставил их под стражей на три месяца.

В декабре приняли решение о депортации обоих нарушителей в родные страны с запретом въезда в Польшу и Шенгенскую зону на 5 и 10 лет соответственно.

Обоих уже передали на КПП представителям украинской и белорусской сторон соответственно.

Как известно, в Польше регулярно задерживают перевозчиков нелегальных мигрантов, которые помогают им добраться от белорусской границы или с других маршрутов вглубь ЕС. Иногда среди таких перевозчиков – граждане Украины.

В ноябре в Польше задержали группу из шести людей, которые могли нелегально переправить в ЕС около 2600 человек.