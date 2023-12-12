ЗМІ: система ППО, яку готує для себе Німеччина, може виявитися в 5 разів дорожчою 

Проєкт Міністерства оборони Німеччини для створення новітньої системи захисту від ракет та дронів на близьких дистанціях може виявитися у п’ять разів дорожчим, ніж планували.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

Йдеться про проєкт, запланований ще у 2020 році для вдосконалення захисту від ракетних та дронових ударів.

На початковому етапі планувалося, що вартість необхідних систем малої дальності складе 240,6 млн євро. Після останніх оцінок від промисловості стало зрозуміло, що загальна вартістю зросла до близько 1,3 млрд євро.

У Федеральному офісі аудиту нібито поставили під сумнів обгрунтованість такого зростання ціни, порівняно з початковою, та загалом розкритикували запропонований механізм фінансування.

Видання дізналося про це з подання Мінфіну до бюджетного комітету Бундестагу, який має обговорити це питання у середу. Комітет має дати погодження на усі закупівлі вартістю понад 25 млн євро.

У документі зазначають, що підвищеній вартості сприяє необхідність налагодити досконалу систему командування-контролю, а також вказують, що український досвід свідчить про необхідність ретельніше захищати самі установки.

Установки близького радіуса ураження для захисту від атак з повітря стали "слабкою ланкою" Бундесверу через те, що системи, які використовувалися раніше, або вважаються застарілими, або списані – як зенітні танки Gepard, які, втім, чудово показали себе у російсько-українській війні.

Нагадаємо, Німеччина запевнила союзників у незмінних витратах на оборону попри бюджетну кризу.