СМИ: Система ПВО, которую готовит для себя Германия, может оказаться в 5 раз дороже

Проект Министерства обороны Германии для создания новейшей системы защиты от ракет и дронов на близких дистанциях может оказаться в пять раз дороже, чем планировали.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

Речь идет о проекте, запланированном еще в 2020 году для совершенствования защиты от ракетных и дроновых ударов.

На начальном этапе планировалось, что стоимость необходимых систем малой дальности составит 240,6 млн евро. После последних оценок от промышленности стало понятно, что общая стоимость выросла до около 1,3 млрд евро.

В Федеральном офисе аудита якобы поставили под сомнение обоснованность такого роста цены по сравнению с первоначальной, и в целом раскритиковали предложенный механизм финансирования.

Издание узнало об этом из представления Минфина в бюджетный комитет Бундестага, который должен обсудить этот вопрос в среду. Комитет должен дать согласование на все закупки стоимостью более 25 млн евро.

В документе отмечают, что повышенной стоимости способствует необходимость наладить совершенную систему командования-контроля, а также указывают, что украинский опыт свидетельствует о необходимости тщательно защищать сами установки.

Установки ближнего радиуса поражения для защиты от атак с воздуха стали "слабым звеном" Бундесвера из-за того, что системы, которые использовались ранее, либо считаются устаревшими, либо списаны – как зенитные танки Gepard, которые, впрочем, прекрасно показали себя в российско-украинской войне.

Перед этим летом стало известно, что закупка 60 американских вертолетов для Бундесвера может стоить почти на миллиард евро больше, чем изначально планировалось.

Напомним, Германия заверила союзников в неизменных расходах на оборону, несмотря на бюджетный кризис.