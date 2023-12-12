В Австрії кажуть, що не готові підтримати переговори про вступ з Україною за нинішніх умов

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його країна не готова підтримати відкриття переговорів про членство України в ЄС в нинішніх умовах, стверджуючи, що ніхто не повинен мати особливі умови вступу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу парламенту Австрії, про це він заявив під час дискусії з депутатами перед самітом ЄС.

Щодо розширення ЄС, Негаммер пояснив, що з австрійської точки зору це є "двигуном" для реформ у відповідних країнах.

"Австрія завжди підтримувала інтеграцію західнобалканських країн до ЄС. Тепер, на знак солідарності, Україні та Республіці Молдова також слід запропонувати перспективу вступу", – цитують Негаммера в парламенті Австрії, зазначають, що канцлер висловився категорично проти "прискореної процедури" для цих двох країн.

Крім того, внутрішні реформи ЄС також необхідні, якщо Союз хоче бути "придатним" для розширення, зазначив він. В цілому, однак, Негаммер і глава МЗС Александр Шалленберг погодилися, що краще експортувати процвітання і стабільність, ніж імпортувати нестабільність, особливо в безпосередньому сусідстві.

Відповідаючи на інше запитання депутатів від ультраправої Австрійської партії свободи, Негаммер, як стверджує пресслужба австрійського парламенту, сказав, що Австрія не погодиться на переговори про вступ з Україною за нинішніх умов.

"Не повинно бути ніяких преференцій для України, особливо у порівнянні з Боснією і Герцеговиною, яка зараз також веде переговори про вступ", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку грудня в Австрії закликали ЄС прискорити процес вступу країн Західних Балкан, зокрема, Боснії і Герцеговини, щоб забезпечити стабільність регіону та захист від іноземного впливу.

Раніше глава МЗС Австрії Александр Шалленберг заявив, що лідери ЄС не повинні надавати перевагу Україні перед Західними Балканами, коли вирішуватимуть, чи розпочинати переговори про вступ наступного місяця.

"ЄвроПравда" у своєму матеріалі пояснювала, яка небезпека може надійти від Австрії на грудневому саміті лідерів ЄС, який вирішуватиме, чи починати переговори про вступ з Україною.