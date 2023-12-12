В Австрии говорят, что не готовы поддержать переговоры о вступлении с Украиной при нынешних условиях

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна не готова поддержать открытие переговоров о членстве Украины в ЕС в нынешних условиях, утверждая, что ни у кого не должно быть особых условий вступления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Нехаммер сказал 11 декабря во время дискуссии с депутатами перед саммитом ЕС, его выступление пересказывает пресс-служба парламента Австрии.

Относительно расширения ЕС Нехаммер пояснил, что с австрийской точки зрения это является "двигателем" для реформ в соответствующих странах.

"Австрия всегда поддерживала интеграцию западнобалканских стран в ЕС. Теперь, в знак солидарности, Украине и Республике Молдова также следует предложить перспективу вступления", – цитируют Нехаммера в парламенте Австрии, отмечая, что канцлер высказался категорически против "ускоренной процедуры" для этих двух стран.

Кроме того, внутренние реформы ЕС также необходимы, если Союз хочет быть "пригодным" для расширения, отметил он. В целом, однако, Нехаммер и глава МИД Александр Шалленберг согласились, что лучше экспортировать процветание и стабильность, чем импортировать нестабильность, особенно в непосредственном соседстве.

Отвечая на другой вопрос депутатов от ультраправой Австрийской партии свободы, Нехаммер, как утверждает пресс-служба австрийского парламента, сказал, что Австрия не согласится на переговоры о вступлении с Украиной при нынешних условиях.

"Не должно быть никаких преференций для Украины, особенно по сравнению с Боснией и Герцеговиной", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале декабря в Австрии призвали ЕС ускорить процесс вступления стран Западных Балкан, в частности, Боснии и Герцеговины, чтобы обеспечить стабильность региона и защиту от иностранного влияния.

Ранее глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед Западными Балканами, когда будут решать, начинать ли переговоры о вступлении в следующем месяце.

"ЕвроПравда" в своем материале объясняла, какая опасность может исходить от Австрии на декабрьском саммите лидеров ЕС, который будет решать, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.