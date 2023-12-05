Австрія наполягає на прискоренні процесу вступу до ЄС країн Західних Балкан

В Австрії закликали ЄС прискорити процес вступу країн Західних Балкан, зокрема, Боснії і Герцеговини, щоб забезпечити стабільність регіону та захист від іноземного впливу.

Про це під час візиту до Боснії і Герцеговини заявила міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Минулого місяця Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ Боснії до ЄС за умови, що країна спочатку досягне необхідного рівня відповідності критеріям членства.

Однак Австрія наполягає, що розпочати переговори необхідно негайно.

"Прискорення переговорів про вступ з країнами Західних Балкан є для мене чітким пріоритетом, перш ніж ми будемо говорити про інші можливі приєднання", – зазначила австрійська міністерка.

За її словами, Європа "не повинна втрачати з поля зору" своїх "безпосередніх сусідів на тлі всіх криз у світі".

"Західні Балкани і, зокрема, Боснія і Герцеговина є важливим партнером для Австрії, коли йдеться про подальший розвиток стабільності, регіонального співробітництва та європейської інтеграції в цьому регіоні", – додала вона.

Раніше глава МЗС Австрії Александр Шалленберг заявив, що лідери ЄС не повинні надавати перевагу Україні перед Західними Балканами, коли вирішуватимуть, чи розпочинати переговори про вступ наступного місяця.

Нагадаємо, "ЄвроПравда" у своєму матеріалі пояснювала, яка небезпека може надійти від Австрії на грудневому саміті лідерів ЄС, який вирішуватиме, чи починати переговори про вступ з Україною.