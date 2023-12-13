ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови

Євросоюз передав для Національної армії Молдови медичне та захисне обладнання, міношукачі, всюдиходи, безпілотники та генератори.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Анатолій Носатий зазначив, що це вже друга партія допомоги для Молдови від ЄС, надана через Європейський фонд миру.

"Обладнання використають для забезпечення ефективної роботи саперів та медичних підрозділів Національної армії, що розширить наші можливості", – зазначив міністр.

Допомога є частиною проєкту з розвитку медичних та інженерних можливостей армії Молдови, який затвердили ще у 2021 році.

Відтоді Молдова отримала допомогу через Європейський фонд миру на 87 млн євро.

Ця підтримка призначена для медичних, інженерних та логістичних підрозділів, тактичного зв’язку, спостереження за повітряним простором, систем управління й контролю, мобільності та кіберзахисту.

Нагадаємо, у листопаді Молдова отримала останні з 19 бронетранспортерів Piranha IIIH, які виділила Німеччина.

Крім того, Німеччина підтримає Молдову наданням військового обладнання та навчанням солдатів.