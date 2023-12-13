ЕС передал пакет нелетального оборудования для армии Молдовы

Евросоюз передал для Национальной армии Молдовы медицинское и защитное оборудование, миноискатели, вездеходы, беспилотники и генераторы.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Анатолий Носатый отметил, что это уже вторая партия помощи для Молдовы от ЕС, предоставленная через Европейский фонд мира.

"Оборудование используют для обеспечения эффективной работы саперов и медицинских подразделений Национальной армии, что расширит наши возможности", – отметил министр.

Помощь является частью проекта по развитию медицинских и инженерных возможностей армии Молдовы, который утвердили еще в 2021 году.

С тех пор Молдова получила помощь через Европейский фонд мира на 87 млн евро.

Эта поддержка предназначена для медицинских, инженерных и логистических подразделений, тактической связи, наблюдения за воздушным пространством, систем управления и контроля, мобильности и киберзащиты.

Напомним, в ноябре Молдова получила последние из 19 бронетранспортеров Piranha, которые выделила Германия.

Кроме того, Германия поддержит Молдову предоставлением военного оборудования и обучением солдат.