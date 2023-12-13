Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну" і схвалити допомогу Україні до свят

Президент США Джо Байден вчергове закликав членів Конгресу США не допустити подальшого відкладання рішення про додаткове фінансування для допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Байден опублікував заяву невдовзі після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Якщо Конгрес піде на святкову паузу до того, як схвалить додаткове фінансування для допомоги Україні – це був би найкращий подарунок Путіну з того, на що він будь-коли сподівався. Закликаю їх зробити правильну річ", – закликав президент США.

Тим часом лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що Конгрес навряд чи схвалить додатковий пакет фінансування для України до Різдва, навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.

Головним каменем спотикання між республіканцями й демократами є врегулювання міграції на південному кордоні США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

Після зустрічі із Зеленським Байден заявив, що його адміністрація продовжить допомогу Україні, але попередив, що можливості це робити вичерпуються через відсутність схваленого Конгресом додаткового фінансування.