Лідер республіканців у Сенаті назвав неможливим схвалення допомоги Україні до Різдва

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що Конгрес навряд чи схвалить додатковий пакет фінансування для України до Різдва, навіть якщо найближчими днями обидві партії досягнуть домовленості, яка це передбачає.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За його словами, домовленості щодо законодавства про допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону не буде, якщо президент США Джо Байден не буде повністю залучений до переговорів з республіканцями в Сенаті, спрямованих на включення положень про обмеження перетину мігрантами американо-мексиканського кордону.

"(Це) практично неможливо – навіть якщо ми досягнемо домовленості – розробити проєкт, провести через Сенат, направити до Палати представників до Різдва", – сказав Макконнелл журналістам у Капітолії.

"Домовленості не буде, поки Джо Байден та республіканці не досягнуть згоди. Без цього домовленості не буде", – додав він.

Палата представників та Сенат підуть на різдвяні канікули після 14 грудня. Обидві палати мають зібратися знову протягом другого тижня січня 2024 року.

Напередодні президент США схвалив виділення військової допомоги Україні на загальну суму 200 мільйонів доларів, куди увійшли "критично необхідне обладнання, додаткова протиповітряна оборона, перехоплювачі, артилерія та боєприпаси".

Нагадаємо, Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців. 6 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

За даними джерел, адміністрація Байдена розглядає можливість поступок щодо міграційної політики для того, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.

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