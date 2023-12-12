Байден сказав Зеленському про новий пакет військової допомоги на $200 млн

Президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я щойно підписав рішення про виділення ще 200 мільйонів доларів (військової допомоги. – Ред.) шляхом списання майна Міністерства оборони для України. Вони прийдуть швидко", – сказав Байден перед початком двосторонніх переговорів із Зеленським.

Він не уточнив, що входить до нового пакета допомоги.

BREAKING: Pres. Biden says he "just signed another $200 million drawdown for the Dept. of Defense for Ukraine, and that'll be coming quickly." https://t.co/3wrMYGN76G pic.twitter.com/4drVEZoKZN — ABC News (@ABC) December 12, 2023

Американський лідер також наголосив на необхідності для Конгресу США схвалити додаткове фінансування для Києва, бо якщо цього не станеться, для Владіміра Путіна це стане "різдвяним подарунком".

Водночас Байден сказав Зеленському, що "ми (Сполучені Штати. – Ред.) будемо стояти на вашому боці", навіть якщо республіканці заблокують пакет допомоги.

Зустріч президентів відбувається в межах візиту Володимира Зеленського до США, де він уже зустрівся із американськими законодавцями, щоб спробувати заручитись їхньою підтримкою додаткового фінансування для Києва.

Нагадаємо, Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців. 6 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

За даними джерел, адміністрація Байдена розглядає можливість поступок щодо міграційної політики для того, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.

Читайте детально про те, за яких умов Конгрес США схвалить фінансування для України.