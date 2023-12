Байден сказав Зеленському про новий пакет військової допомоги на $200 млн

Президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я щойно підписав рішення про виділення ще 200 мільйонів доларів (військової допомоги. – Ред.) шляхом списання майна Міністерства оборони для України. Вони прийдуть швидко", – сказав Байден перед початком двосторонніх переговорів із Зеленським.

Він не уточнив, що входить до нового пакета допомоги.

BREAKING: Pres. Biden says he "just signed another $200 million drawdown for the Dept. of Defense for Ukraine, and that'll be coming quickly." https://t.co/3wrMYGN76G pic.twitter.com/4drVEZoKZN