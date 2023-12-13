Байден обіцяє і далі підтримувати Україну, але застеріг, що "можливості вичерпуються"

Американський президент Джо Байден після зустрічі з Володимиром Зеленським у вівторок заявив, що його адміністрація продовжить допомогу Україні, але попередив, що можливості це робити вичерпуються через відсутність схваленого Конгресом додаткового фінансування.

Про це Байден сказав на пресконференції в Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

Президент США нагадав, що нещодавно схвалив виділення військової допомоги Україні на загальну суму 200 мільйонів доларів, куди увійшли "критично необхідне обладнання, додаткова протиповітряна оборона, перехоплювачі, артилерія та боєприпаси".

"Але без додаткового фінансування ми швидко вичерпуємо наші можливості допомагати Україні й реагувати на нагальні оперативні потреби, які вона має", – застеріг Байден.

Він повторив, що російський президент Владімір Путін "робить ставку на те, що Сполучені Штати не зможуть допомогти Україні", і "ми повинні довести йому, що він помиляється".

"Пане президенте (Зеленський. – Ред.), я не полишу Україну, і американський народ, як і я, теж вас не облишись. Переважна двопартійна більшість у Сполучених Штатах і в Конгресі підтримують вашу країну. Вони розуміють, як і я, що успіх України та її здатність стримувати агресію в майбутньому є життєво важливими для безпеки всього світу", – підкреслив президент США.

Зустріч Байдена та Зеленського відбулась в межах візиту останнього до США, де він раніше виступив перед американськими законодавцями, щоб спробувати заручитись їхньою підтримкою додаткового фінансування для Києва.

Але, судячи з публічних заяв окремих конгресменів, прогресу в питанні схвалення допомоги поки не відбулось. Головним каменем спотикання між республіканцями й демократами є врегулювання міграції на південному кордоні США.

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