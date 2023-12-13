ЗМІ: Уряд Німеччини узгодив бюджет на 2024 рік на тлі кризи з видатками

Урядова коаліція Німеччини погодила бюджет країни на 2024 рік після місяця напружених переговорів на тлі кризи, що пов'язана з виникненням "діри" у бюджеті на 60 мільярдів євро.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомили три джерела в уряді Німеччини.

Незалежно від досягнутої домовленості, вже зараз зрозуміло, що нижня палата парламенту, Бундестаг, не встигне ухвалити бюджет на 2024 рік цього року.

Таким чином, з 1 січня 2024 року буде запроваджено тимчасове управління бюджетом, що не призведе до заморожування витрат у наступному році.

Хоча джерела не надали жодних подробиць компромісу між трьома партіями, очікують, що це може допомогти послабити напруженість у розколотій коаліції канцлера Олафа Шольца, що складається соціал-демократів (СДПН), яких він представляє, "Зелених" та дружніх до бізнесу "Вільних демократів" (ВДП).

Це також може стати певним заспокоєнням для бізнесу в найбільшій економіці Європи після того, як бюджетна криза змусила уряд заморозити основні зобов'язання щодо видатків, спрямованих на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості, хоча невизначеність щодо довгострокових фінансових планів Німеччини також зберігається.

Під час переговорів останніх тижнів міністр фінансів Крістіан Лінднер від ВДП наполягав на повторному запровадженні так званого "боргового гальма" на 2024 рік, яке обмежує державний дефіцит Німеччини до 0,35% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Водночас Шольц і Роберт Габек від "Зелених" прагнули ще одного призупинення правила у 2024 році, щоб уникнути скорочення витрат, яке може вплинути на соціальні виплати та інвестиції в перехід до "зеленої" економіки.

Ситуація з ухваленням бюджету Німеччини перетворилась у хаос після листопадового рішення Конституційного суду, який постановив, що Берлін не може перенаправити 60 мільярдів євро невикористаних коштів від пандемії COVID на кліматичні проєкти.

У суботу Шольц заявив на партійній конференції СДПН, що він упевнений в досягненні угоди, але сказав, що не буде ніяких скорочень у системі соціального забезпечення, яку хоче реформувати Лінднер.

Раніше уряд Німеччини узгодив додатковий бюджет на 2023 рік, призупинивши четвертий рік поспіль так зване "боргове гальмо", що обмежує структурний дефіцит бюджету.