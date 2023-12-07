Рекордна кількість німців не задоволені роботою Шольца

Рекордна кількість німців не задоволені роботою канцлера Олафа Шольца, це найгірша оцінка канцлера за час існування даного опитування з 1997 року.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", такими виявилися результати опитування ARD-DeutschlandTrend.

Дослідження громадської думки зробили у зв’язку з другою річницею роботи уряду "світлофорної коаліції" – соціал-демократів, "Зелених" і "Вільних демократів".

Лише 17% респондентів задоволені роботою уряду, тоді як скоріш не задоволені або зовсім не задоволені – 82%. Такий рівень невдоволення урядом останній раз фіксували понад 13 років тому.

Роботою Шольца як федерального канцлера задоволені лише 20% респондентів. Це найнижні показники для канцлера за час існування даного опитування з 1997 року.

23% опитаних вважають, що Олаф Шольц – хороший кризовий менеджер для країни, тоді як іншої думки 71%.

Оцінка Шольца за усіма питаннями суттєво просіла, порівняно з результатами після його промови у квітні 2022 року.

Критично оцінюють не лише особисто канцлера, а й більшість міністрів. Переважно позитивно відгукуються лише про міністра оборони Бориса Пісторіуса (52%). Міністерку закордонних справ Анналену Бербок позитивно оцінили 38%, її колегу від "Зелених", міністра економіки Роберта Габека – 30%, решта міністрів мають ще нижчі показники.

Водночас позитивне сприйняття лідера "Християнсько-демократичного союзу" Фрідріха Мерца продовжує зростати: його позитивно оцінили 32%, на три процентних пункти більше, ніж у попередньому опитуванні.

У зв’язку з бюджетною кризою 47% опитаних вважають, що уряду варто відреагувати скороченням видатків та інвестицій, 35% підтримали би призупинення "боргового гальма" проголошенням нової надзвичайної ситуації. Лише 8% підтримали би збільшення податків і зборів.

Про падіння рейтингів урядової коаліції свідчать і інші нещодавні опитування.