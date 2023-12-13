СМИ: Правительство Германии согласовало бюджет на 2024 год на фоне кризиса с расходами

Правительственная коалиция Германии согласовала бюджет страны на 2024 год после месяца напряженных переговоров на фоне кризиса, связанного с возникновением "дыры" в бюджете в размере 60 миллиардов евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщили три источника в правительстве Германии.

Независимо от достигнутой договоренности, уже сейчас понятно, что нижняя палата парламента, Бундестаг, не успеет принять бюджет на 2024 год в этом году.

Таким образом, с 1 января 2024 года будет введено временное управление бюджетом, что не приведет к замораживанию расходов в следующем году.

Хотя источники не предоставили никаких подробностей компромисса между тремя партиями, ожидают, что это может помочь ослабить напряженность в расколотой коалиции канцлера Олафа Шольца, состоящий социал-демократов (СДПГ), которых он представляет, "Зеленых" и дружественных бизнесу "Свободных демократов" (СвДП).

Это также может стать определенным успокоением для бизнеса в крупнейшей экономике Европы после того, как бюджетный кризис заставил правительство заморозить основные обязательства по расходам, направленным на "зеленые" инициативы и поддержку промышленности, хотя неопределенность относительно долгосрочных финансовых планов Германии также сохраняется.

Во время переговоров последних недель министр финансов Кристиан Линднер от СвДП настаивал на повторном введении так называемого "долгового тормоза" на 2024 год, который ограничивает государственный дефицит Германии до 0,35% валового внутреннего продукта (ВВП).

В то же время Шольц и Роберт Хабек от "Зеленых" стремились к еще одной приостановке правила в 2024 году, чтобы избежать сокращения расходов, которое может повлиять на социальные выплаты и инвестиции в переход к "зеленой" экономике.

Ситуация с принятием бюджета Германии превратилась в хаос после ноябрьского решения Конституционного суда, который постановил, что Берлин не может перенаправить 60 миллиардов евро неиспользованных средств от пандемии COVID на климатические проекты.

В субботу Шольц заявил на партийной конференции СДПГ, что он уверен в достижении соглашения, но сказал, что не будет никаких сокращений в системе социального обеспечения, которую хочет реформировать Линднер.

Ранее правительство Германии согласовало дополнительный бюджет на 2023 год, приостановив четвертый год подряд так называемый "долговой тормоз", ограничивающий структурный дефицит бюджета.