Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо ЄС не затвердить рішення про початок переговорів про вступ з Україною через угорську блокаду, це означатиме, що вето на це рішення наклав безпосередньо президент РФ Владімір Путін.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав на пресконференції у середу в Осло, відповідаючи на питання преси щодо очікуваного вето Угорщини на саміті ЄС.

Президент зазначив, що Україна зробила все, щоб не давати жодного шансу тій чи іншій державі блокувати початок перемовин, але "є блокування з боку Угорщини і це факт".

"З нашого боку ми були дуже конструктивні, ми зробили все, абсолютно все, виконали всі рекомендації Єврокомісії, всі рекомендації наших партнерів, всі рекомендації щодо адаптації навіть тих законів, які пройшли висновки Венеційської комісії", – сказав президент.

Він зазначив, що "тут питання тільки стійкості країн ЄС" та дав зрозуміти, що відсутність позитивного результату на євросаміті стане перемогою Росії і продемонструє, що РФ може накладати вето на рішення ЄС.

"У цьому році у Росії не було жодної перемоги, вони не змогли нічого зробити. Вони не змогли окупувати жодного села… Але вони почали працювати з країнами не тільки Європи, з країнами на багатьох континентах і тиснути на них. І тому якщо не буде позитивного результату… якщо не буде там позитиву, це буде говорити про те, що Путін наклав вето на це рішення", – сказав Зеленський.

Раніше у середу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час парламентських дебатів щодо проєкту резолюції по Україні пояснив, чому він вирішив блокувати початок переговорів про вступ України в Євросоюз.

Орбан вважає, що на практиці Київ не виконав умов для початку переговорів.

А напередодні угорський прем'єр навів дані опитування проурядового аналітичного центру, виправдовуючи своє рішення блокувати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу на саміті ЄС.

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