Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если ЕС не утвердит решение о начале переговоров о вступлении с Украиной из-за венгерской блокады, это будет означать, что вето на это решение наложил непосредственно президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в среду в Осло, отвечая на вопрос прессы относительно ожидаемого вето Венгрии на саммите ЕС.

Президент отметил, что Украина сделала все, чтобы не давать никакого шанса тому или иному государству блокировать начало переговоров, но "есть блокирование со стороны Венгрии и это факт".

"С нашей стороны мы были очень конструктивны, мы сделали все, абсолютно все, выполнили все рекомендации Еврокомиссии, все рекомендации наших партнеров, все рекомендации по адаптации даже тех законов, которые прошли выводы Венецианской комиссии", – сказал президент.

Он отметил, что "здесь вопрос только устойчивости стран ЕС" и дал понять, что отсутствие положительного результата на евросаммите станет победой России и продемонстрирует, что РФ может накладывать вето на решения ЕС.

"В этом году у России не было ни одной победы, они не смогли ничего сделать. Они не смогли оккупировать ни одного села... Но они начали работать со странами не только Европы, со странами на многих континентах и давить на них. И поэтому если не будет положительного результата... если не будет там позитива, это будет говорить о том, что Путин наложил вето на это решение", – сказал Зеленский.

Ранее в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время парламентских дебатов по проекту резолюции по Украине объяснил, почему он решил блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Орбан считает, что на практике Киев не выполнил условий для начала переговоров.

А накануне венгерский премьер привел данные опроса проправительственного аналитического центра, оправдывая свое решение блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз на саммите ЕС.

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