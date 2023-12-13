Орбан розповів парламенту, чому блокує переговори про вступ України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час парламентських дебатів щодо проєкту резолюції по Україні пояснив, чому він вирішив блокувати початок переговорів про вступ України в Євросоюз.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Portfolio.hu.

За його словами, питання переговорів про вступ України в ЄС має вирішуватися у світлі того, чи є воно вигідним для Євросоюзу, у тому числі для Угорщини. Він додав, що швидкий вступ може мати непередбачувані наслідки.

"Вступ України за прискореною процедурою не відповідає інтересам ні Угорщини, ні ЄС. Якщо правила ЄС не будуть сприйматися серйозно, Євросоюз припинить своє існування", – зазначив Орбан.

Угорський прем'єр висловив думку, що на практиці Київ не виконав умов про початок переговорів, вкотре повторивши тезу Будапешта про те, як із 2015 року Україна "позбавила угорців прав, якими вони користувалися раніше".

"Поверніть ці права. Ми не просимо нового закону, ми просимо Україну відновити попередній закон", – додав Орбан.

Він також висловив занепокоєння тим, що ЄС дозволив для України імпорт агропродукції та скасував систему дозволів для перевізників, це шкодить інтересам Угорщини.

"Ми ще не говоримо про вступ України, але вже десятки тисяч, можливо, сотні тисяч угорців можуть втратити засоби до існування", – поскаржився Орбан.

Раніше угорський прем'єр навів дані опитування проурядового аналітичного центру, виправдовуючи своє рішення блокувати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу на саміті ЄС.

Орбан, як відомо, виступає проти відкриття переговорів про вступ України до ЄС та навіть не хоче, щоб це питання виносили на обговорення саміту; також він не хоче підтримувати багаторічний інструмент фінансової підтримки для України обсягом 50 млрд євро та програму ЄС для військової підтримки України.

На цьому тлі активізувались контакти між Києвом і Будапештом. Серед іншого, президент Володимир Зеленський бачився з угорським прем'єром Віктором Орбаном у неділю на інавгурації президента Аргентини. А минулого тижня з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто спілкувався телефоном керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

А втім, Сійярто після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою 11 грудня заявив, що не змінив думки щодо рішень про Україну на саміті ЄС.