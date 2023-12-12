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Орбан прикривається "народом", блокуючи початок переговорів про вступ України в ЄС

Вівторок, 12 грудня 2023, 18:28

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан навів дані опитування проурядового аналітичного центру, виправдовуючи своє рішення блокувати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу на саміті ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) Орбан поширив допис проурядового угорського фонду Századvég (причетного, зокрема, до публікації ролика з Україною без Криму) з результатами опитування про ставлення угорців до вступу України в ЄС.

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Згідно з ним, 72% громадян Угорщини виступають проти "швидкого" вступу України до Європейського Союзу, причому підкреслюється, що цей показник росте з вересня.

"Наша позиція ґрунтується на одній і лише на одній речі – волі угорського народу", – написав Орбан.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як відомо, виступає проти відкриття переговорів про вступ України до ЄС та навіть не хоче, щоб це питання виносили на обговорення саміту; також він не хоче підтримувати багаторічний інструмент фінансової підтримки для України обсягом 50 млрд євро та програму ЄС для військової підтримки України.

На цьому тлі активізувались контакти між Києвом і Будапештом. Серед іншого, президент Володимир Зеленський бачився з угорським прем'єром Віктором Орбаном у неділю на інавгурації президента Аргентини. А минулого тижня з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто спілкувався телефоном керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

А втім, Сійярто після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою 11 грудня заявив, що не змінив думки щодо рішень про Україну на саміті ЄС.

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