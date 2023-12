Орбан прикривається "народом", блокуючи початок переговорів про вступ України в ЄС

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан навів дані опитування проурядового аналітичного центру, виправдовуючи своє рішення блокувати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу на саміті ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) Орбан поширив допис проурядового угорського фонду Századvég (причетного, зокрема, до публікації ролика з Україною без Криму) з результатами опитування про ставлення угорців до вступу України в ЄС.

Згідно з ним, 72% громадян Угорщини виступають проти "швидкого" вступу України до Європейського Союзу, причому підкреслюється, що цей показник росте з вересня.

"Наша позиція ґрунтується на одній і лише на одній речі – волі угорського народу", – написав Орбан.

Our position is based on one thing and one thing only: the will of the Hungarian people. https://t.co/M2be49B8xt