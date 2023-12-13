Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время разговора с премьером Венгрии Виктором Орбаном попросил его назвать хотя бы одну причину, почему Украина не должна быть в ЕС.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции совместно с участниками саммита стран Северной Европы в Осло, его цитирует "Украинская правда".

"Я не могу сказать, что это была особенно или намеренно спланированная встреча. У нас был диалог. Это правда", – сказал он, говоря о своих переговорах с Орбаном в Аргентине.

"Я думаю, что нам надо организовать конструктивную встречу между нашими государствами, потому что у нас есть общие границы, мы соседи и нам нужно разговаривать.

Одна из очень важных тем, которые поднимал с ним, касалась именно того, что нам нужно разговаривать, нужно решать проблемы. Именно поэтому нам просто нужно встретиться. Я показывал ему свое положительное отношение к этой идее", – отметил Зеленский.

По словам президента, он дал понять Орбану, что тот не имеет никакой причины блокировать членство Украины в Европейском Союзе.

"Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину. Не три, не пять, не десять, а только одну причину, и я жду ответа", – сказал Зеленский.

В среду президент Зеленский предупредил: если Венгрия заблокирует решение ЕС – это будет означать, что вето наложил Путин.

Подробно о том, с каким раскладом сил Украина столкнулась перед началом саммита ЕС, смотрите в объяснении "ЕвроПравды" из Брюсселя.