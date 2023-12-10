Зеленський поспілкувався з Орбаном в Аргентині

Президент України Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента Аргентини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Орбан та Зеленський поговорили в аргентинському парламенті у ложі для гостей. Кадри їхнього спілкування показав офіційний Youtube-канал Сенату Аргентини.

В Офісі президента наразі не коментують деталей спілкування Зеленського та Орбана.

Відомо, що вже з Аргентини Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, який приймав у п'ятницю Орбана в Парижі.

Після обрання Володимира Зеленського на посаду президента у 2019 році обидва лідери зустрічалися лише коротко. Президент України пропонував главі угорського уряду повноцінну зустріч, однак вона так і не відбулася, хоча Київ розглядав потенційну зустріч як можливість відкрити нову сторінку у відносинах двох держав.

Після початку російського вторгнення і без того напружені відносини між Києвом та Будапештом погіршились. Орбан неодноразово заявляв, що не вірить у перемогу України.

У лютому цього року Зеленський та Орбана коротко поспілкувалися в рамках саміту лідерів ЄС в Брюсселі, президент України запросив угорського лідера відвідати Київ, але безрезультатно – хоча більшість лідерів ЄС відвідали Україну хоча б раз або й декілька разів, щоб висловити свою підтримку.

Нинішня зустріч відбулась на тлі намірів Орбана не підтримати рішення саміту ЄС 14-15 грудня в Брюсселі щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу і подальшої фінансової та військової підтримки Києва.