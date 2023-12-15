Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо різко відповів своєму угорському колезі Віктору Орбану, який вийшов, коли лідери ЄС ухвалювали рішення щодо України, а потім пояснював свої дії.

Про це бельгійський прем’єр сказав під час спілкування із журналістами у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Де Кроо зазначив, що якщо якийсь лідер не бере участі у прийнятті рішення і не накладає вето, то "потім вам просто краще помовчати".

Після цього він додав: "Я не повинен був цього говорити".

"Єдине, що має значення – це те, чи скористаєтеся ви своїм правом вето, чи не скористаєтеся", – зауважив де Кроо.

Він також наголосив на важливості збереження єдності всередині ЄС.

"І я не хочу вдаватися до якоїсь базарної логіки, коли ми повинні міняти одну річ на іншу. Йдеться про безпеку для України, надання їй військової та фінансової підтримки, і це є предметом обговорення", – сказав він.

Коментуючи схвалення рішення про відкриття переговорів для України, він зазначив, що "ми надіслали потужний сигнал нашим українським друзям".

Нагадаємо, в четвер голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Коментуючи свою відсутність під час голосування, Орбан повторив свої попередні заяви про те, що "рішення починати переговори з Україною за цих обставин – абсолютно безглузде, нераціональне і неправильне"

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