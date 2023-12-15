Премьер Бельгии – Орбану: Если уж отказался от вето, то молчи

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо резко ответил своему венгерскому коллеге Виктору Орбану, который вышел, когда лидеры ЕС принимали решение по Украине, а потом объяснял свои действия.

Об этом бельгийский премьер сказал во время общения с журналистами в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Де Кроо отметил, что если какой-нибуть лидер не участвует в принятии решения и не накладывает вето, то "потом вам просто лучше помолчать".

После этого он добавил: "Я не должен был этого говорить".

"Единственное, что имеет значение – это то, воспользуетесь ли вы своим правом вето или не воспользуетесь", – отметил де Кроо.

Он также подчеркнул важность сохранения единства внутри ЕС.

"И я не хочу прибегать к какой-то базарной логике, когда мы должны менять одну вещь на другую. Речь идет о безопасности для Украины, предоставлении ей военной и финансовой поддержки, и это является предметом обсуждения", – сказал он.

Комментируя принятие решения об открытии переговоров для Украины, он отметил, что "мы послали мощный сигнал нашим украинским друзьям.

Напомним, в четверг председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

Комментируя свое отсутствие во время голосования, Орбан повторил свои предыдущие заявления о том, что "решение начинать переговоры с Украиной при этих обстоятельствах – абсолютно бессмысленное, нерациональное и неправильное"

Смотрите также объяснение "ЕвроПравды" о том, как на саммите ЕС удалось принять положительное решение для Украины.