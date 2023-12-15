Укр Рус Eng

США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою

П'ятниця, 15 грудня 2023, 07:48

Сполучені Штати привітали та назвали історичним рішення саміту ЄС про відкриття переговорів про вступ з Україною та Молдовою і кандидатський статус для Грузії.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту, пише "Європейська правда".

У Вашингтоні назвали рішення саміту "історичним моментом" для Європи і трансатлантичного партнерства.

"Історичний день": європейські лідери святкують рішення ЄС щодо України і Молдови

"Сьогоднішні рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, надання кандидатського статусу для Грузії і відкриття переговорів з Боснією і Герцеговиною після досягнення відповідності критеріям дають надію та стимул цим країнам і їхнім народам продовжувати реформи, необхідні для реалізації їхніх європейських амбіцій", – заявив Держдеп.

У заяві додають, що США продовжують бути прихильниками розширення ЄС і налаштовані підтримувати країни, які на цьому шляху, у реалізації необхідних для цього реформ.

"Закликаємо їх скористатися цим імпульсом для реалізації повного свого демократичного й економічного потенціалу та забезпечити собі європейське майбутнє", – підсумували у Державному департаменті.  

Нагадаємо, увечері 14 грудня лідери ЄС 26 голосами ухвалили рішення почати з Україною та Молдовою переговори про вступ до Євросоюзу, а Грузії – надати кандидатський статус. 

Це рішення до останнього вважали "дивом" через категоричну позицію угорського прем’єра Віктора Орбана. Проте угорський лідер свідомо вийшов із зали перед голосуванням, і таким чином не голосував проти, а після того продовжив критикувати рішення.  

Дивіться також відео-пояснення "ЄвроПравди" про те, як ЄС несподівано уник вето Орбана

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Саміт ЄС США Вступ до ЄС