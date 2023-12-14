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"Історичний день": європейські лідери святкують рішення ЄС щодо України і Молдови

Четвер, 14 грудня 2023, 20:30

Європейські лідери і політики вітають рішення саміту ЄС, який підтримав відкриття переговорів про вступ з Україною та Молдовою, а також надання Грузії статусу кандидата.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сильний знак підтримки та перспективи для України: на саміті ЄС ми щойно вирішили розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою. Зрозуміло одне: ці країни належать до європейської родини", – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо додав, що цей "історичний момент" є "важливим посланням надії для цих країн та їхніх громадян".

Його шведський колега Ульф Крістерссон сказав, що це рішення також є "чітким сигналом, що ваше майбутнє – в ЄС".

Це не лише гарна новина для України та Молдови, але й "чіткий шлях вперед" для Грузії та Боснії і Герцеговини, заявив міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш.

"Історичний момент для всіх нас – ЄС, України та Латвії! На Європейській Раді ми вирішили розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Ці країни є частиною нашої спільної європейської родини!", – написала прем’єрка Латвії Евіка Сіліня.

"Для нас велика честь розділити шлях до ЄС з Україною та президентом Зеленським. Ми не були б сьогодні тут, якби не відважний опір України проти жорстокого вторгнення Росії. Давайте розпочнемо цей шлях разом, щоб побудувати ще сильнішу, більш об'єднану Європу", - заявила президентка Молдови Мая Санду.

"Лідери вирішили розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою, а також надати статус кандидата Грузії. Стратегічне рішення і день, який залишиться в історії нашого Союзу. Ми пишаємося тим, що виконали свої обіцянки, і радіємо за наших партнерів", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Вітаємо історичне рішення ЄС розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надати статус кандидата Грузії. Це рішуче і справедливе визнання їхніх значних зусиль і досягнутого прогресу. Румунія залишається рішучим прихильником їхнього шляху до членства в ЄС" – написала глава МЗС Румуї Лумініца Одобеску.

"Я вітаю сьогоднішнє рішення ЄС розпочати переговори про вступ до Євросоюзу з нашими країнами-членами Україною та Молдовою, а також надати статус кандидата нашій країні-члену Грузії.

Рада Європи готова і надалі підтримувати ці країни на їхньому шляху до ЄС", – відреагувала генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

"Щойно Європейська Рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Це чудова новина для Молдови і, звичайно, для Володимира Зеленського і всіх хоробрих українців, які борються за свою країну і свою безпеку. А також за нашу безпеку та цінності як голландців та європейців", - написав прем’єр Нідерландів Марк Рютте.

Раніше стало відомо, що лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

За даними "ЄвроПравди", угорський прем'єр Віктор Орбан вийшов, коли лідери ЄС ухвалювали рішення щодо України.

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