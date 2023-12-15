США приветствовали историческое решение ЕС о переговорах с Украиной и Молдовой

Соединенные Штаты приветствовали и назвали историческим решение саммита ЕС об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой и кандидатский статус для Грузии.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента, пишет "Европейская правда".

В Вашингтоне назвали решение саммита "историческим моментом" для Европы и трансатлантического партнерства.

"Сегодняшние решения об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, предоставление кандидатского статуса для Грузии и открытие переговоров с Боснией и Герцеговиной после достижения соответствия критериям дают надежду и стимул этим странам и их народам продолжать реформы, необходимые для реализации их европейских амбиций", – заявил Госдеп.

В заявлении добавляют, что США продолжают быть сторонниками расширения ЕС и настроены поддерживать страны, которые на этом пути, в реализации необходимых для этого реформ.

"Призываем их воспользоваться этим импульсом для реализации полного своего демократического и экономического потенциала и обеспечить себе европейское будущее", – подытожили в Государственном департаменте.

Напомним, вечером 14 декабря лидеры ЕС 26 голосами приняли решение начать с Украиной и Молдовой процесс переговоров о вступлении в Евросоюз, а Грузии – предоставить кандидатский статус.

Это решение до последнего считали "чудом" из-за категорической позиции венгерского премьера Виктора Орбана. Однако венгерский лидер сознательно вышел из зала перед голосованием, и таким образом не голосовал против, а после того продолжил критиковать решение.

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