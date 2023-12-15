Фламандські ультраправі вигнали зі своїх лав імовірного китайського шпигуна

Ультраправа партія "Фламандський інтерес" вирішила виключити зі свого складу колишнього сенатора Франка Креєльмана, який, згідно з журналістським розслідуванням, міг шпигувати на користь Китаю.

Про це йдеться в заяві лідера партії Тома ван Грікена, повідомляє "Європейська правда".

Керівництво "Фламандського інтересу" в п’ятницю проголосувало за виключення Креєльмана з партії, причому рішення "набуває чинності негайно", зазначив ван Грікен у Twitter (X).

"Його дії суперечать меті та суті, навіть назві нашої партії. Єдиною лояльністю для націоналіста може бути лише власна нація", – додав він.

Update: Partijbestuur @vlbelang bevestigt de uitsluiting, per direct. Zijn handelingen gaan in tegen het doel en het wezen, zelfs de naam van onze partij. De enige loyauteit voor nationalisten kan enkel de eigen natie zijn. https://t.co/J3Vkw6Yywg — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) December 15, 2023

Як стало відомо зі спільного розслідування Financial Times, Spiegel та Le Monde, Китай понад три роки використовував бельгійського ультраправого політика Франка Креєльмана як агента розвідки в межах своїх спроб впливати на рішення країн Заходу.

Як свідчить розслідування, офіцер шпигунського агентства Міністерства державної безпеки (МДБ) Китаю Даніель Ву підштовхував Креєльмана впливати на дискусії в Європі з різних питань – від утисків демократії в Гонконзі до переслідування уйгурів у Сіньцзяні.

Раніше цього року повідомлялось, що у Великій Британії арештували двох чоловіків за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю. Один із них був парламентським співробітником, який займався питаннями міжнародних відносин.