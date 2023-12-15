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Фламандські ультраправі вигнали зі своїх лав імовірного китайського шпигуна

П'ятниця, 15 грудня 2023, 17:21

Ультраправа партія "Фламандський інтерес" вирішила виключити зі свого складу колишнього сенатора Франка Креєльмана, який, згідно з журналістським розслідуванням, міг шпигувати на користь Китаю.

Про це йдеться в заяві лідера партії Тома ван Грікена, повідомляє "Європейська правда".

Керівництво "Фламандського інтересу" в п’ятницю проголосувало за виключення Креєльмана з партії, причому рішення "набуває чинності негайно", зазначив ван Грікен у Twitter (X).

"Його дії суперечать меті та суті, навіть назві нашої партії. Єдиною лояльністю для націоналіста може бути лише власна нація", – додав він.

Як стало відомо зі спільного розслідування Financial Times, Spiegel та Le Monde, Китай понад три роки використовував бельгійського ультраправого політика Франка Креєльмана як агента розвідки в межах своїх спроб впливати на рішення країн Заходу.

Як свідчить розслідування, офіцер шпигунського агентства Міністерства державної безпеки (МДБ) Китаю Даніель Ву підштовхував Креєльмана впливати на дискусії в Європі з різних питань – від утисків демократії в Гонконзі до переслідування уйгурів у Сіньцзяні.

Раніше цього року повідомлялось, що у Великій Британії арештували двох чоловіків за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю. Один із них був парламентським співробітником, який займався питаннями міжнародних відносин.

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Бельгія Китай