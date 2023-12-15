Фламандские ультраправые изгнали из своих рядов предполагаемого китайского шпиона

Ультраправая партия "Фламандский интерес" решила исключить из своего состава бывшего сенатора Франка Крейельмана, который, согласно журналистскому расследованию, мог шпионить в пользу Китая.

Об этом говорится в заявлении лидера партии Тома ван Грикена, сообщает "Европейская правда".

Руководство "Фламандского интереса" в пятницу проголосовало за исключение Крейельмана из партии, причем решение "вступает в силу немедленно", отметил ван Грикен в Twitter (X).

"Его действия противоречат цели и сути, даже названию нашей партии. Единственной лояльностью для националиста может быть только собственная нация", – добавил он.

Update: Partijbestuur @vlbelang bevestigt de uitsluiting, per direct. Zijn handelingen gaan in tegen het doel en het wezen, zelfs de naam van onze partij. De enige loyauteit voor nationalisten kan enkel de eigen natie zijn. https://t.co/J3Vkw6Yywg — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) December 15, 2023

Как стало известно из совместного расследования Financial Times, Spiegel и Le Monde, Китай более трех лет использовал бельгийского ультраправого политика Франка Крейельмана как агента разведки в рамках своих попыток влиять на решения стран Запада.

Как свидетельствует расследование, офицер шпионского агентства Министерства государственной безопасности (МГБ) Китая Даниэль Ву подталкивал Крейельмана влиять на дискуссии в Европе по различным вопросам – от притеснений демократии в Гонконге до преследования уйгуров в Синьцзяне.

Ранее в этом году сообщалось, что в Великобритании арестовали двух мужчин по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Один из них был парламентским сотрудником, который занимался вопросами международных отношений.