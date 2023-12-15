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Фламандские ультраправые изгнали из своих рядов предполагаемого китайского шпиона

Пятница, 15 декабря 2023, 17:21

Ультраправая партия "Фламандский интерес" решила исключить из своего состава бывшего сенатора Франка Крейельмана, который, согласно журналистскому расследованию, мог шпионить в пользу Китая.

Об этом говорится в заявлении лидера партии Тома ван Грикена, сообщает "Европейская правда".

Руководство "Фламандского интереса" в пятницу проголосовало за исключение Крейельмана из партии, причем решение "вступает в силу немедленно", отметил ван Грикен в Twitter (X).

"Его действия противоречат цели и сути, даже названию нашей партии. Единственной лояльностью для националиста может быть только собственная нация", – добавил он.

Как стало известно из совместного расследования Financial Times, Spiegel и Le Monde, Китай более трех лет использовал бельгийского ультраправого политика Франка Крейельмана как агента разведки в рамках своих попыток влиять на решения стран Запада.

Как свидетельствует расследование, офицер шпионского агентства Министерства государственной безопасности (МГБ) Китая Даниэль Ву подталкивал Крейельмана влиять на дискуссии в Европе по различным вопросам – от притеснений демократии в Гонконге до преследования уйгуров в Синьцзяне.

Ранее в этом году сообщалось, что в Великобритании арестовали двух мужчин по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Один из них был парламентским сотрудником, который занимался вопросами международных отношений.

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