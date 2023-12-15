FT: Китай завербував європейського політика для операції з розколу Заходу

Китай понад три роки використовував бельгійського ультраправого політика Франка Креєльмана як агента розвідки в межах своїх спроб впливати на рішення країн Заходу.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у текстових повідомленнях з 2019 по кінець 2022 року, що отримали від західного джерела, який опікується питаннями безпеки, в ході спільного розслідування Financial Times, Spiegel та Le Monde.

Як свідчить розслідування, офіцер шпигунського агентства Міністерства державної безпеки (МДБ) Китаю Даніель Ву підштовхував колишнього бельгійського сенатора Франка Креєльмана впливати на дискусії в Європі з різних питань – від утисків демократії в Гонконзі до переслідування уйгурів у Сіньцзяні.

Оскільки канцлер Німеччини Олаф Шольц збирався відвідати Китай наприкінці 2022 року, Ву попросив Креєльмана переконати двох правих депутатів Європарламенту публічно заявити, що США та Велика Британія підривають європейську енергетичну безпеку, однак жодних заяв зрештою не було.

"Наша мета – розділити американсько-європейські відносини", – написав він йому в текстовому повідомленні.

За словами представників розвідки чотирьох західних країн, Ву працює в Чжецзянській філії МДБ. Західні розвідки також відстежили його діяльність у Польщі та Румунії.

Під час одного з текстових обмінів, які наводять видання, у 2021 році той сказав бельгійському політику, що йому доручили "атакувати Адріана Ценца" – дослідника, який допоміг розкрити, як Китай тримає в неволі сотні тисяч представників уйгурської меншини у своєму віддаленому регіоні Сіньцзян.

Як свідчать повідомлення, Ву також попросив Креєльмана допомогти зірвати конференцію на Тайвані, і вони обговорили можливість заплатити посереднику, щоб той вплинув на католицького кардинала та застеріг його від політизації Covid-19, оскільки КНР опинилася під тиском через вірус, який з'явився в Ухані.

Незрозуміло, як і коли Креєльман був завербований, зазначають автори публікації. Його стосунки з Ву, схоже, підтримувалися дистанційно, за винятком поїздки до курортного міста на острові Хайнань Санья у 2019 році для зустрічі з куратором розвідки, вказує FT.

Схоже, що Креєльман не мав особливого успіху у виконанні завдань, які Ву ставив перед ним у текстах, йдеться в матеріалі, адже у червні 2021 року, наприклад, той зізнався, що "безуспішно намагався протистояти" резолюції в бельгійському парламенті, яка оголосила, що уйгури перебувають під загрозою геноциду.

Текстові повідомлення, доступ до яких отримали видання, детально розкрили, як китайська розвідка намагається маніпулювати політичними дискусіями в усьому світі на користь Пекіна – проблема, на яку все частіше звертають увагу західні спецслужби.

Операція МДБ в Європі висвітлила одну з визначальних рис китайського шпигунства – широкомасштабні операції впливу, спрямовані на формування політичних дискусій, які простягаються від Оттави до Лондона і Канберри. Вашингтон також неодноразово попереджав про приховані спроби Пекіна втрутитися у вибори.

За словами одного з ексспівробітників ЦРУ з досвідом роботи в Європі, оперативники МДБ, як правило, зосереджуються на вербуванні політиків нижчого рангу на континенті, "які симпатизують справі Китаю або отримують вигоду від китайської щедрості".

"Бельгія стала головним центром розвідувальних операцій різних ворожих держав через те, що там легко працювати", – сказав колишній високопосадовець ЦРУ.

Раніше німецька розвідка повідомила, що Пекін таємно намагається зробити західну політику більш дружньою до Китаю, працюючи над залученням на свій бік європейських політиків.

Перед цим стало відомо, що у Великій Британії арештували двох чоловіків за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю. Один із них був парламентським співробітником, який займався питаннями міжнародних відносин.

Керівники британської розвідки неодноразово попереджали, що Китай використовує шпигунську діяльність для викрадення її технологічних розробок і підриву конкурентоспроможності.

У межах оновленої стратегії оборони, безпеки та зовнішньої політики Великої Британії контррозвідувальна служба МІ5 буде надавати бізнесу й іншим установам допомогу у протидії шпигунам із Китаю і Росії.