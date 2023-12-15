Макрон досі відкритий до розмов із Путіним: Мій мобільний номер не змінився

Президент Франції Емманюель Макрон у п'ятницю заявив, що все ще розглядає можливість переговорів з російським візаві Владіміром Путіним, якщо це допоможе встановити стійкий мир між Україною та РФ.

Слова Макрона на пресконференції в Брюсселі цитує агентство АР, повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови з журналістами президент Франції заявив, що й досі відкритий до діалогу з Путіним для пошуку мирного рішення повномасштабної війни проти України, якщо російський лідер до нього звернеться.

"Не я розпочав війну в односторонньому порядку, порушуючи договори, на які погодився. І не Франція вирішила вчинити воєнні злочини на півночі України, зробивши переговори практично неможливими", – сказав Макрон.

"Що ж, ми повинні бути серйозними, тому в мене дуже проста позиція. Мій мобільний номер не змінився", – додав він.

За словами президента Франції, якщо Путін раптом виявить бажання розпочати діалог, який може призвести до стійкого миру, Париж готовий у цьому допомогти.

"Якщо президент Путін має готовність до діалогу і серйозні пропозиції щодо руху вперед, виходу з конфлікту й встановлення тривалого миру, тобто такого, який відповідає міжнародному праву, а отже, інтересам і суверенітету України, я прийму цей дзвінок", – пояснив він.

Слова Макрона пролунали після того, як Путін у четвер під час чотиригодинного перформансу поскаржився на "припинення відносин" із Францією.

"У якийсь момент президент Франції припинив відносини з нами. Ми цього не робили, я – ні. Він зробив. Якщо буде інтерес, ми готові. Якщо ні, ми впораємося. У нас є інші справи", – сказав російський президент.

Емманюель Макрон і Владімір Путін, як відомо, справді мали хороші робочі відносини до того, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року попри вмовляння західних країн включно з Францією.

Попри це, французький президент і після того наголошував на важливості РФ у майбутній архітектурі європейської безпеки та застерігав від її "розгрому".