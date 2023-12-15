Макрон до сих пор открыт к разговорам с Путиным: Мой мобильный номер не изменился

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что все еще рассматривает возможность переговоров с российским визави Владимиром Путиным, если это поможет установить устойчивый мир между Украиной и РФ.

Слова Макрона на пресс-конференции в Брюсселе цитирует агентство АР, сообщает "Европейская правда".

Во время разговора с журналистами президент Франции заявил, что до сих пор открыт к диалогу с Путиным для поиска мирного решения полномасштабной войны против Украины, если российский лидер к нему обратится.

"Не я начал войну в одностороннем порядке, нарушая договоры, на которые согласился. И не Франция решила совершить военные преступления на севере Украины, сделав переговоры практически невозможными", – сказал Макрон.

"Что ж, мы должны быть серьезными, поэтому у меня очень простая позиция. Мой мобильный номер не изменился", – добавил он.

По словам президента Франции, если Путин вдруг изъявит желание начать диалог, который может привести к устойчивому миру, Париж готов в этом помочь.

"Если президент Путин имеет готовность к диалогу и серьезные предложения по движению вперед, выходу из конфликта и установлению прочного мира, то есть такого, который соответствует международному праву, а значит, интересам и суверенитету Украины, я приму этот звонок", – пояснил он.

Слова Макрона прозвучали после того, как Путин в четверг во время четырехчасового перформанса пожаловался на "прекращение отношений" с Францией.

"В какой-то момент президент Франции прекратил отношения с нами. Мы этого не делали, я – нет. Он сделал. Если будет интерес, мы готовы. Если нет, мы справимся. У нас есть другие дела", – сказал российский президент.

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин, как известно, действительно имели хорошие рабочие отношения до того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, несмотря на уговоры западных стран, включая Францию.

Несмотря на это, французский президент и после того подчеркивал важность РФ в будущей архитектуре европейской безопасности и предостерегал от ее "разгрома".