Макрон: Орбан пообіцяв мені не блокувати рух України до ЄС після виконання нею умов

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан особисто обіцяв йому не блокувати вступ України в Європейський Союз у разі виконання нею всіх умов Єврокомісії.

Про це Макрон сказав, відповідаючи на запитання Politico на пресконференції у Брюсселі в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

На питання про заяви Орбана щодо ймовірного подальшого блокування руху України до членства в ЄС президент Франції сказав: "Я запитав його (Орбана. – Ред.), і він сказав, якщо Україна виконає сім умов (Єврокомісії. – Ред.), він не буде блокувати".

Макрон також висловив сподівання, що угорський прем'єр не "візьме Європу в заручники" на наступних етапах переговорів з Україною.

"Наступні місяці будуть вирішальними для Європи і для Угорщини", – додав він.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Сам Орбан пізніше заявив, що погодився відмовитися від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

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