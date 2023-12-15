Макрон: Орбан пообещал мне не блокировать движение Украины в ЕС после выполнения ею условий

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан лично обещал ему не блокировать вступление Украины в Европейский Союз в случае выполнения ею всех условий Еврокомиссии.

Об этом Макрон сказал, отвечая на вопрос Politico на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о заявлениях Орбана относительно вероятного дальнейшего блокирования движения Украины к членству в ЕС президент Франции сказал: "Я спросил его (Орбана. – Ред.), и он сказал, если Украина выполнит семь условий (Еврокомиссии. – Ред.), он не будет блокировать".

Макрон также выразил надежду, что венгерский премьер не "возьмет Европу в заложники" на следующих этапах переговоров с Украиной.

"Следующие месяцы будут решающими для Европы и для Венгрии", – добавил он.

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

Сам Орбан позже заявил, что согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.

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