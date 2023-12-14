У Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС

Політичний радник угорського прем'єра Балаш Орбан спробував пояснити, чому його шеф вийшов із зали під час голосування за початок переговорів про вступ до ЄС із Україною, і застеріг, що ситуації, де потрібна одностайність для подальшого руху Києва, траплятимуться не раз.

Таке він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Балаш Орбан підкреслив, що Брюссель попри рішення саміту досі не вважає Україну "готовою до переговорів з ЄС" і виступає проти початку переговорів.

"Однак 26 держав-членів ЄС дотримуються протилежної думки. Після тривалих переговорів Угорщина вирішила вийти із зали засідань і утриматися від голосування – не для того, щоб перешкодити результату, а щоб уникнути співпраці у прийнятті помилкового, на нашу думку, рішення", – додав він.

Радник прем’єра Угорщини нагадав, що потім держави-члени ще повинні "також одностайно" погодити конкретні рамки переговорів.

"Крім того, протягом наступних років буде потрібно щонайменше 70 одностайних рішень для схвалення вступу України до ЄС", – підсумував Балаш Орбан, не уточнивши, чому в цих випадках Угорщина знову не може утриматись і розблокувати ухвалення рішень.

Нагадаємо, в четвер голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

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