У Туска кажуть, що попередники не лишили грошей на зарплати працівникам його офісу

Голова канцелярії нового прем'єра Польщі Дональда Туска Ян Грабець на першій пресконференції в п'ятницю заявив, що в держскарбниці не вистачає трьох мільйонів злотих на виплати працівникам канцелярії через дії попередників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Як стверджує Грабець, гроші пішли на вихідну допомогу міністрам двотижневого уряду Матеуша Моравецького й виплати за невикористані відпустки, хоча в бюджеті не передбачене "наймання попередниками сотні людей на передвиборчу кампанію".

"Існує правило, що працівники, яких відкликають або звільняють за власним бажанням, мають період попередження, використовують відпустку, на яку вони мають право, і яка не була використана. Тут таких кроків не було зроблено", – пояснив він.

"Працівники були звільнені, або відбулося звільнення за власним бажанням, і їм було нараховано еквівалент нарахованої відпустки. Це становить понад пів мільйона злотих. З іншого боку, сукупні вихідні допомоги деяких міністрів склали понад 200 тисяч злотих, я говорю про окремі випадки", – зазначив Грабець.

Голова канцелярії Туска повідомив, що вже звернувся до міністра фінансів з проханням перерозподілити кошти для виплат зарплат.

"Ми будемо розслідувати, хто конкретно несе відповідальність за цей факт. Є також ознаки кримінального правопорушення. Якщо такими будуть висновки комісії, яка проводила внутрішній аудит, … ми звернемося з відповідними клопотаннями до прокуратури", – заявив він.

Колишній речник уряду прем'єр-міністра Моравецького Пьотр Мюллер у відповідь на це заявив, що виплата зарплати держслужбовцям у попередньому уряді відбулась відповідно до трудового законодавства.

"І тому, наприклад, наскільки я пам'ятаю, коли Дональд Туск залишив посаду прем'єр-міністра, йому виплатили компенсацію за близько 100 днів невикористаної відпустки. Такі правила", – нагадав Мюллер.

Нагадаємо, уряд Туска у середу склав присягу у президентському палаці та офіційно розпочав роботу.

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